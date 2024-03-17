محافظة الغربية تستعد لتنفيذ قانون التصالح الجديد

أكد محافظ الغربية الدكور طارق رحمي، أن المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح الجديد خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد الاجتماعات، ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة إلى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح؛ لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ، اليوم /الأحد/؛ لمتابعة استعدادات المراكز التكنولوجية بكفر الزيات وبسيون لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها وفق القانون الجديد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

