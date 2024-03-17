سلامتك تهمنا.. وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية نظمت فعاليات ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية . بقاعة الإجتماعات بمستشفى الشاطبي ، بحضور عدد من الممرضات والجهاز الإدارى بالمستشفى ، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، ضمن سلسلة من الندوات والورش التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا"والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بكافة المحافظات ، وتضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول :تقييم وتحليل المخاطر، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها ، والمخاطر الفيزيائية في منشآت القطاع الصحي وكيفية الوقاية منها ، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها ، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة.

واوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الفعاليات تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات للتوعية بإشتراطات السلامة والصحة المهنية واهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بانواعها وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وأضاف وكيل المديرية أن الفعاليات شارك وحاضر فيها المهندسة حسناء عطية مهندس السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل وسط ، ومؤكداً إستمرار تنظيم ندوات التوعية فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة إيماناً من المديرية بدورها الهام فى الحفاظ على العنصر البشري وحمايته وكذلك المنشآت والمترددين عليها فى ضوء خطة موضوعة تشرف على تنفيذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتنفذها الإدارة المختصة بالمديرية والمكاتب التابعة لها.