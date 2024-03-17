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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ،927 شاحنة و209 سيارات، وبلغ إجمالي عدد السفن على الأرصفة 10 سفن، فضلا عن تسجيل وصول ومغادرة 1108 ركاب .

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الواردات شملت 32 ألف طن بضائع، و473 شاحنة و112 سيارة، فيما بلغت الصادرات 12 ألف طن بضائع، و454 شاحنة و97 سيارة .

وأشارت إلى استقبال ميناء سفاجا، السفينة ( DINNUR C ) وتحمل 30 ألف طن المونيوم قادمة من الهند، والسفينة (دليلة)، وغادرته السفينتان (أمل، بوسيدون أكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و328 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لثلاث سفن (كوين نفرتيتي، اور، وسينا) .
 

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