مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا حول مستقبل أحمد القندوسي

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا مثيرا حول لاعب الأهلي المعار أحمد القندوسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"𝟭𝟱 مباراة = 𝟭𝟮 مساهمة تهديفية "

وسأل :"برأيك.. هل يستحق القندوسي العودة للأهلي؟".

كشف فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن قائمة محاربي الصحراء، الخاصة بمعسكر مارس الحالي خلال فترة التوقف الدولي.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك “أحمد قندوسي في قائمة منتخب الجزائر النهائية لمعسكر شهر مارس”.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الجزائر مباراتين وديتين أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا على الترتيب، وذلك في بطولة دولية ودية تقام في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس الجاري.