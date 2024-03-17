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رئيس التحرير
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رياضة

تحقق التنمية المستدامة|أشرف صبحي: تدشين منظومة جديدة لتقييم ومتابعة مشروعات وبرامج «الشباب والرياضة»

صدى البلد

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن منظومة تقييم ومتابعة مشروعات وبرامج الوزارة تهدف للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين، وتحقيق التنمية المستدامة بمجال الشباب والرياضة ومواكبة التطورات العالمية بمجال التقييم والمتابعة.


جاء ذك خلال اجتماع الوزير مع مسئولي منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة آليات تدشين منظومة جديدة لتقييم ومتابعة مشروعات وبرامج الوزارة. 


وتهدف هذه المنظومة في إنشاء نظام معلومات للبرامج يتيح وضع الخطط ومؤشرات الأداء والمعلومات والبيانات الوقتية وتحليل البيانات وعمل التقارير والرسومات البيانية.


وأكد الوزير أهمية المنظومة الجديدة في تحسين كفاءة وفعالية مشروعات وبرامج الوزارة، وضمان تحقيق أهداف الوزارة بكفاءة وفعالية من خلال تقييم المشروعات والبرامج بشكل دوري ومتابعة تقدمها بشكل مستمر، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات بشكل سليم، والمساهمة في تعزيز الشفافية في آليات عمل الوزارة.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في مشروعات وبرامج الوزارة، ووضع خطط لتحسين الأداء، وإعادة توظيف استخدام الموارد المالية والبشرية بشكل أكثر كفاء.


وأشار إلى أن هذه المنظومة الجديدة هي خطوة مهمة في مسيرة تطوير العمل في وزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى أننا نهدف إلى أن تكون وزارة الشباب والرياضة نموذجًا يحتذى به في مجال التقييم والمتابعة.


يذكر أنه تم العمل على هذه المنظومة منذ فترة، وتم عقد عدد من الجلسات وورش العمل مع موظفي الوزارة وعدد من العاملين بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

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