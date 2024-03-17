أسرة الكاتب الصحفي الراحل محمد عبدالجواد تشكر الرئيس السيسي

أعربت أسرة الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد عبدالجواد منصور رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق وشيخ الصحفيين المصريين والعرب، عن خالص شكرها وعميق تقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ذلك لحرصه على إيفاد مندوب عنه للتعزية وإبلاغ الأسرة خالص عزائه ومواساته، بما يعكس مدى تقديره واحترامه لرموز الوطن بصفة عامة وللصحافة والإعلام بصفة خاصة .



كما أعربت الأسرة – في بيان، اليوم /الأحد/- عن شكرها وتقديرها وعرفانها لكل من تفضل بمواساتها في فقيدها الراحل، وتخص بالشكر الوزراء الحاليين والسابقين، ومجلس نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، وسائر الكتاب والصحفيين، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والعاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط وكل من شارك في واجب العزاء.

