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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يكشف خططه بغزة : سنجلي المدنيين من رفح وسنشن عمليات

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستشن عمليات في رفح مشددا على ضرورة العملية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال أنه سيجلي المدنيين من مناطق القتال، وأن الضغط الدولي المتزايد لن يمنعنا من تحقيق أهداف الحرب على ‎حماس.

وأضاف أنه إذا أوقفنا الحرب الآن قبل تحقيق جميع أهدافها فهذا يعني أن إسرائيل خسرت الحرب ونحن لن نسمح بذلك.

تابع نتنياهو: "لن يمنعنا أي ضغط دولي من تحقيق جميع أهداف الحرب وسنتحرك في رفح والأمر سيستغرق بضعة أسابيع".

وذكر نتنياهو: "هناك ضغوط دولية لإيقاف الحرب من خلال الدفع لإجراء انتخابات لكننا لن نخضع لها".

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