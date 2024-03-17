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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على فندق في مقديشيو

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

أدان أحمد أبو الغيط  الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الارهابي الذي قامت به حركة الشباب الصومالية ضد مواطنين صوماليين أبرياء في فندق بوسط  العاصمة مقديشيو مما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الصوماليين.

وأعرب الأمين العام، عن خالص التعازي لأسر ضحايا الارهاب الذي لم يتعظ بحرمات هذا الشهر الفضيل ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم  الأمين العام بأن الجامعة العربية تساند بكل قوة الحرب الشاملة التي تقودها الدولة الصومالية ضد الارهاب ولن تدخر جهداً من أجل مساعدة الصومال في جهوده الحثيثة الرامية إلى اعادة بناء جيشه ومؤسسات الدولة وتمكينها من معالجة جذور الارهاب.

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