أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن وجود ياسر إبراهيم في مباراة الأهلي

كشف الكابتن أحمد حسن عن فرصة ياسر إبراهيم في تدعيم الأهلي أمام سيمبا بمباراة الذهاب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "مصدر بالأهلي: تقلص فرص ياسر إبراهيم في تدعيم الأهلي أمام سيمبا بمباراة الذهاب وتجهيزه للقاء العودة بالقاهرة".

في خطوة مهمة تجاه إثارة حماس محبي كرة القدم على مستوى القارة الإفريقية، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تحديد مواعيد مباراتي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبموجب هذا القرار، فإن مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا ستُقام في يوم الجمعة الموافق 29 مارس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.