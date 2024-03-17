سفير روسيا بالقاهرة: 35 ألف مواطن يعيشون بمصر ولهم حق التصويت في الانتخابات

أكد سفير روسيا لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو أن نحو 35 ألف روسي يعيشون في مصر يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية التي بدأت اليوم بجانب أي مواطن روسي يوجد حاليا في زيارة لمصر، وذلك من خلال مراكز الاقتراع المقامة في مقر السفارة الروسية في القاهرة وفي القنصليتين الروسيتين في مدينتي الإسكندرية والغردقة .. مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من الروس قد أدلوا بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكتروني بعد أن قاموا بتسجيل أسمائهم.



وأعرب سفير روسيا بالقاهرة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن شكره للسلطات المصرية التي تتبنى الإجراءات الأمنية لتوفير التأمين خارج مراكز الاقتراع..موضحا أن السفارة تقدم كافة التسهيلات للناخبين الروس للإدلاء بأصواتهم بكل يسر.

وقال بوريسينكو : إن أربعة مرشحين يتنافسون في هذه الانتخابات وهم : الرئيس فلاديمير بوتين "مستقل" ، ومرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف ، ومرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي ، ومرشح حزب الناس الجدد فلاديسلاف دافانكوف .. مشيرا إلى أن هؤلاء المرشحين يشاركون في الحياة السياسية في روسيا منذ فترة طويلة ومنهم نواب في البرلمان.



وأوضح أن البرامج الانتخابية للمرشحين متنوعة، حيث استعرض بوتين رؤيته السياسية في الأنشطة التي قام بها على مدار العام الماضي بينما يركز المرشح خاريتونوف على دعم الفكر الشيوعي، ويركز المرشحان الآخران على دعم الاقتصاد الحر وتحقيق التقدم الاقتصادي للبلاد..مشيرا إلى أن الرئيس الجديد سوف يحلف اليمين في مايو المقبل وستستمر مدة ولايته ستة أعوام.



وأكد أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية في روسيا التي تشهد أوقاتا صعبة في تاريخها المعاصر بسبب الضغوط الغربية..معربا عن قناعته أن بلاده ستقدر على التغلب على هذه المصاعب وستحقق الازدهار والرفاهية والتقدم الاقتصادي لتكون مثالا للدول الأخرى في العالم.



وكانت الانتخابات الروسية قد انطلقت أمس الأول /الجمعة/ على مدار ثلاثة أيام، ولكن بالنسبة للبعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج تقام فقط اليوم حيث فتحت السفارة الروسية بالقاهرة أبوابها أمام الناخبين الروس من الساعة الثامنة صباحا وتستمر عملية التصويت حتى الثامنة مساء.

