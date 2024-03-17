وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات تنظيم النسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية

التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة تذكرتي.

جاء ذلك لبحث استعدادات تنظيم النسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم منتخبات "مصر، وتونس، وكرواتيا ونيوزلندا"خلال الفترة من (22-26) مارس الجاري.



وخلال اللقاء، تمت مناقشة جميع الاستعدادات الخاصة بالبطولة، ومنها ملاعب البطولة، والتأكد من جاهزية ملاعب البطولة.

كما تناول اللقاء مناقشة دخول الجماهير، ومناقشة التنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير الأمن والسلامة للفرق المشاركة والجماهير.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة المصرية على تنظيم النسخة الأولى من كأس العاصمة الودية بشكل يليق بمكانة مصر كوجهة رياضية عالمية.

وقال إن جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة تسير بشكل جيد، معرباً عن ثقته في أن البطولة ستحقق نجاحاً كبيراً.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان جاهزية جميع مرافق البطولة.

وأضاف: “وسنعمل على تنظيم المزيد من البطولات الرياضية الدولية في مصر لتعزيز مكانة مصر على خارطة الرياضة العالمية”، داعياً جميع الجماهير المصرية لحضور مباريات البطولة ودعم المنتخب الوطني.

ونوه "صبحي" إلى سعي وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة توفير تجربة مميزة للجماهير في كأس العاصمة الإدارية، مؤكداً أن البطولة ستكون بمثابة إعلان عن إمكانيات مصر في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، فضلاً عن سعيها في أن تكون كأس العاصمة الإدارية بداية لسلسلة من البطولات الرياضية الناجحة التي تستضيفها مصر.

جدير بالذكر أن تقام منافسات كأس العاصمة الإدارية الجديدة يوم 22 مارس بالمباراة الافتتاحية للبطولة بين المنتخب المصري ونظيره المنتخب النيوزلندي وتتبعها مباراة المنتخب التونسي مع المنتخب الكرواتي، وستقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم 25 مارس، وستكون المباراة النهائية والتتويج في 26 مارس.

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