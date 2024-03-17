منتخبا رجال وسيدات الطائرة يتأهلان لربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية

نجح منتخبا مصر للكرة الطائرة رجال وسيدات في التأهل لربع نهائي دورة الألعاب الأفريقية في دورة الألعاب المقامة في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

وتمكن منتخب مصر للرجال من التأهل للدور التالي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على نيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو، بينما تأهل السيدات كوصيف مجموعته، بعد الفوز على جامبيا وغانا.



ومن المقرر أن يواجه منتخب الرجال في الدور ربع النهائي صاحب المركز الرابع بالمجموعة الأولى، بينما يلتقي منتخب السيدات مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية في الدور ذاته.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كلًا من : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.



فيما تضم قائمة منتخب السيدات: “دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقي مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد“.



ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.