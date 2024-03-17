تفحم 50 نخلة .. نشوب حريق في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من إخماد حريق نشب في مزرعة نخيل شرق مدينة الخارجة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد إخماد حريق بنطاق مدينة الخارجة.



تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل على مساحة فدان بمنطقة "السبط" شرق مدينة الخارجة أسفر عن تفحم 50 نخلة بشكل مبدئي ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداد السنة النيران للمناطق والمزارع المجاورة.

وتواصل قوات الإطفاء أعمال التبريد للحريق، فيما تحرر محضر بالحريق، وتواصل مديرية الزراعة أعمال حصر الخسائر الناجمة عن الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جاري انتداب قسم الأدلة الجنائية من مديرية الأمن لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته.