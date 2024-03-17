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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملاعب إيروسبورت تستعد لانطلاق منافسات الدورة الرمضانية لوزارة الطيران

صورة من الحدث
صورة من الحدث

صرح الطيار طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية انه تم الانتهاء من ‏وضع اللمسات النهائية لاستضافة ملاعب نادي إيروسبورت لمنافسات الدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني ‏لكرة القدم الخماسية للعام 1445، التي تقام تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران، والمقرر ‏انطلاقها الثلاثاء المقبل على ملاعب النادي فرع (أ) بمشاركة 15 فريقا يمثلون مختلف الشركات التابعة للوزارة. ‏

وأكد رئيس نادي إيروسبورت أنه في إطار متابعة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية - ومن أجل خروج البطولة في أفضل صورة ممكنة تنظيميا وتحكيميا وفي إطار الروح الرياضية ‏بين الفرق المتنافسة - تم عمل الاستعدادات اللازمة من صيانة الملاعب وغرف الملابس، وأنه سيتم إقامة البطولة ‏تحت إشراف طاقم تحكيمي دولي من الاتحاد المصري لكرة القدم.‏

كانت قرعة البطولة قد اجريت في وقت سابق تحت إشراف اللجنة المنظمة وفي حضور مندوبي الفرق.

وأسفرت ‏القرعة عن: المجموعة ‏A‏ وتضم فرق مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية- مصر للطيران للخطوط الجوية- ‏القابضة للمطارات والملاحة الجوية- المصرية للمطارات، والمجموعة ‏B‏ وتضم فرق شركة إيرو سبروت- القابضة ‏لمصر للطيران- الملاحة الجوية- مصر للطيران للخدمات الجوية، والمجموعة ‏C‏ وتضم فرق وزارة الطيران ‏المدني- مصر للطيران للخدمات الأرضية- أكاديمية علوم الطيران- مصر للطيران للأسواق الحرة، والمجموعة ‏D‏ ‏وتضم فرق مصر للطيران للشحن الجوي- مصر للطيران للخدمات الجوية- ميناء القاهرة الجوي.‏

جدير بالذكر أن حامل لقب هذه البطولة في العام الماضي هو فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.‏

 

 

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