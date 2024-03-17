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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مجاهد نصار والمستشار محمد صدقي نصار يتفقدان نفق شركة كهرباء شبرا الخيمة المظلم أسفل كوبرى أحمد عرابي.. والنائب يتعهد بتوفير الإنارة اللازمة على نفقته الخاصة

صدى البلد


بعد تلقي النائب مجاهد نصار العديد من الشكاوى من أهالي شبرا الخيمة بشأن نفق شبرا الخيمة المظلم  بجوار إدارة كهرباء شبرا الخيمة ،  الرابط بين محطة مترو كلية الزراعة وشركة كهرباء شبرا الخيمة أسفل كوبرى أحمد عرابي و تحوله إلى مكان مخيف ومظلم و وكر للمسجلين والمدمنين و اللصوص والخارجين على القانون ، ومصدر للروائح الكريهة ، وممارسة الأعمال المنافية للآداب وترويع المارة ، مما جعل عبور المواطنين لهذا النفق المظلم مخاطرة وخيمة العواقب خاصةً البنات والنساء اللائى يتعرضن للتحرش بسبب الظلام الدامس ، فضلاً عن الخوف من السقوط  في البالوعات المفتوحة داخل النفق

قام النائب مجاهد نصار ،  يرافقه المستشار محمد صدقي نصار ، والأستاذ سامي عويضة ، والأستاذ نبيل ميخائيل ، والحاج ياسر نصار ، والإعلامي زين العابدين رشدي ، والأستاذ محمد الشيخ ، بالتوجه بجولة تفقدية ليلية لنفق شركة الكهرباء في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً للوقوف على هذه المشكلة التي تؤرق المواطنين ، وقام النائب مجاهد نصار ومرافقوه بالنزول إلى النفق المظلم والسير داخل الظلام الدامس على إضاءة كشافات الهواتف المحمولة  والتقى بعض المواطنين الذين بادروا بالاستغاثة بالنائب لتوصيل صوتهم إلى المسؤولين التنفيذيين لحل المشكلة حرصاً على حياتهم وحياة أطفالهم ، وقد تعهد النائب مجاهد نصار بتوفير الإنارة اللازمة على نفقته الخاصة وتحويله إلى نفق مضيئ آمن لعبور المواطنين وتهيئته بوسائل صرف صحيحة آمنة

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