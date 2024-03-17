العربي لحقوق الإنسان يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارًا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام

رحب المرصد العربي لحقوق الإنسان، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا"، مؤكدا أهمية هذه الخطوة لدعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة التطرف بكافة أشكاله وصورة وخصوصا مع تزايد حالة العداء ضد الإسلام في مناطق مختلفة من العالم خلال السنوات السابقة .

ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان رسمي له كافة دول العالم للتجاوب مع هذا القرار على المستوى الوطني وعدم السماح بالإساءة للدين الإسلامي تحت دعاوى حرية التعبير والديمقراطية، والسعي نحو ترسيخ قيم السلام والاحترام المتبادل بين كافة الأديان ورفض العنف والإرهاب ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح وحرية الأديان .