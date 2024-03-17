رمضان كريم سيادة الرئيس.. رئيسة المفوضية الأوروبية تهنئ السيسي باللغة العربية

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول شهر رمضان المبارك، قائلة بالعربية: “رمضان كريم سيادة الرئيس”.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال كلمتها اليوم في القمة المصرية الأوروبية إن هذه اللحظة تاريخية حقًا، حيث يشهد اليوم رفع العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجيًا وشامل، متابعة: “نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون وإدارة الهجرة والأهم من ذلك التجارة في الأشخاص من حيثالتعليم والثقافة”.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذا يصاحبه حزمة من الدعم المالي تصل لـ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة.