الرئيس القبرصي: نرفض نزوح المدنيين الفلسطينيين.. ونشكر مصر على إدخال المساعدات

بدأت منذ قليل قمة مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات بين الجانبين وتوقيع شراكة استراتيجية وشاملة .

وقال الرئيس القبرصي إن مصر ركيزة الاستقرار بالمنطقة ونرفض نزوح المدنيين الفلسطينيين، كما وجه الشكر لمصر على دورها في إدخال المساعدات لغزة .

وفي كلمته قال الرئيس السيسي إن مصر أولت مصر دوماً أهمية خاصة .. للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله .. وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ .. بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .. لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين .. وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع: إن اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا، على مختلف الأصعدة: سياسياً، واقتصادياً، وتجارياً، وثقافياً.