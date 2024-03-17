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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل كولر بعد إصابة حسين الشحات وخروجه من معسكر المنتخب

كولر والشحات
كولر والشحات

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على إصابة حسين الشحات لاعب الفريق في العضلة الخلفية خلال تواجده في معسكر المنتخب قبل مغادرته له أمس. 

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "كولر يطمئن على إصابة حسين الشحات بعد خروجه من معسكر منتخب مصر"

وأعلن منتخب مصر امس السبت عن استبعاد الشحات، وضم مصطفى شلبي، جناح الزمالك، وذلك بعدما خضع نجم الأهلي لأشعة رنين مغناطيسي، والتي أثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه.

 

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