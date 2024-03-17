عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام وإبراهيم حسن، اليوم الأحد، تدريباته باستاد القاهرة الدولي فى إطار الاستعداد للبطولة الودية "كأس العاصمة الإدارية"، والتي تستضيفها مصر وتضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

 

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

من المقرر أن يلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا يوم 22 مارس الجاري في أولي مباريات الدورة الودية على أن يلعب  منتخبي كرواتيا و تونس في المباراة الأخرى .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر مساء يوم 22 مارس الجاري، أكثر ما يبحث عنه المتابعين حيث من المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت.


مواعيد ونظام الدورة الودية 

تنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس الجاري، علي أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولي لتحديد صاحب المركزين الثالث و الرابع يوم 25 مارس .

بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول و الثاني يوم 26 مارس.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

ترشيحاتنا

نانسي بيلوسي تهاجم نتنياهو: حاول التدخل في الانتخابات الأمريكية

4 قرارات عاجلة من النيابة في حريق مول القاهرة الجديدة

السيسي أمام القمة المصرية الأوروبية: زيارتكم المهمة إلى مصر تعكس عمق العلاقات

غرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه.. تحذير جديد من السكة الحديد للركاب

الاستعانة بالحيوانات.. 5 ملاحظات مثيرة على برنامج رامز جاب من الآخر

رئيس وزراء اليونان يشكر مصر على جهودها الكبيرة في استضافة اللاجئين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان وتاتو.. درة تستعرض جمالها على البحر| شاهد

احذر.. 5 سيارات يابانية لن ترغب في شرائها

بعد تعرض فريدة سيف النصر لوعكة شديدة.. كل تفاصيل القسطرة العاجلة

جولدا مائير أقوى رئيسة وزراء في إسرائيل.. تفاصيل قصة حب جمعتها بفلسطيني

فيديو

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ