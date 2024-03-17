موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقنوات الناقلة

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام وإبراهيم حسن، اليوم الأحد، تدريباته باستاد القاهرة الدولي فى إطار الاستعداد للبطولة الودية "كأس العاصمة الإدارية"، والتي تستضيفها مصر وتضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

من المقرر أن يلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا يوم 22 مارس الجاري في أولي مباريات الدورة الودية على أن يلعب منتخبي كرواتيا و تونس في المباراة الأخرى .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر مساء يوم 22 مارس الجاري، أكثر ما يبحث عنه المتابعين حيث من المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت.



مواعيد ونظام الدورة الودية

تنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس الجاري، علي أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولي لتحديد صاحب المركزين الثالث و الرابع يوم 25 مارس .

بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول و الثاني يوم 26 مارس.