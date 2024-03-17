تفاصيل توزيع كراتين على الأسر الأكثر فقرا في محافظات الدلتا

أعلن بنك saib عن رعايته لمبادرة "العزومة"، في إطار جهود البنك لتقديم كافة وسائل العون ودعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجاً ، التي تهدف إلى توزيع كراتين غذائية على الأسر الأكثر فقراً في محافظات الدلتا، مثل طنطا وكفر الشيخ وشبين الكوم ودمنهور.

يأتي هذا الدعم ضمن التزام البنك الاجتماعي ودوره الفعال في دعم المبادرات الخيرية وتحسين حياة الناس في المناطق الأكثر فقرا.

هذا، وتعتبر مبادرة "العزومة" إحدى المبادرات الهامة التي تعمل على توفير المساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المحدود، ومن خلال رعاية هذه المبادرة، يسعى البنك لتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للأسر في تلك المحافظات.

وتم اختيار محافظات الدلتا بناءً على دراسة دقيقة للحالات الاجتماعية وتحديد الأسر الأكثر فقراً في تلك المناطق ومن خلال التعاون مع بنك الطعام والتي تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين بطريقة فعالة وعادلة لضمان تغطية احتياجات الاسر خلال شهر رمضان.

وقد أعرب البنك عن فخره بالمشاركة في هذه المبادرة الخيرية للسنة السادسة على التوالي والتزامه بدعم المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.