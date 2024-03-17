مقـ.تل 21 شخصًا في تحطم حافلة ركاب وشاحنة وقود بأفغانستان

قالت حكومة المقاطعة في اقليم هلمند إن حادث مروري في جنوب أفغانستان أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات اليوم الأحد.

وقال شير محمد وحدات، رئيس إدارة الإعلام في حكومة إقليم هلمند، إن الحادث الذي وقع على طريق قندهار-هرات السريع شمل دراجة نارية وشاحنة وقود وحافلة، مضيفا أن 38 شخصا أصيبوا.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام افغانية النيران مشتعلة في ناقلة نفط على الطريق الترابي وحطام المركبات جراء الحادث الذي وقع في منطقة غيرشك بولاية هلمند.

وحوادث المرور شائعة في أفغانستان، حيث تفاقم ضعف البنية التحتية بسبب عقود من الحرب التي انتهت برحيل القوات الأجنبية في عام 2021 وتولي حركة طالبان السلطة.

وشهد إقليم هلمند الجنوبي، الذي كان معقلا لطالبان خلال الحرب، بعضا من أعنف المعارك في البلاد.

