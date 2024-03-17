إي جي بنك يقدم الدعم لـ 25 سيدة بالصعيد لإطلاق مشاريع صغيرة

احتفالاً بشهر المرأة وضمن برنامج مجتمعى من إي جي بنك، يستهدف البنك دعم المشاريع المحلية وتوفير الفرص للسيدات للعمل والإنتاج من خلال توفير معدات لأكثر من ٢٥ سيدة من الريف والقرى في محافظة أسيوط للبدء في مشاريعهن الصغيرة وذلك بالتعاون مع مصر الخير.



وحرصا علي تقديم الدعم التدريبي والفني يقوم البنك بتنظيم جلسات توعية مالية عن الأدوات المالية ووسائل المدفوعات المتاحة للسيدات وطرق ووسائل الادخار وتنمية المشروع.

ولتحقيق التنمية والشمول المالي يقوم إي جي بنك بإتاحة الحسابات والبطاقات وغيرها من الخدمات للسيدات المشاركات وعائلتهن.

هذا ويتيح إي جي بنك العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة"