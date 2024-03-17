عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحالف العمل الأهلي والتنموي بمصر.. طفرة في النمو وتوزيع المساعدات

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي

تعمل مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على قدم وساق، لتقديم كراتين رمضان والملابس والإعانات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 19.841.510 مستفيد بإجمالى تكلفة 1.805.631.750 جنيه، وبلغ عدد كراتين رمضان 1.752.205 أسرة بإجمالى 1.14.833.500 جنيه، و10.813.770 وجبة إفطار وسحور بإجمالى تكلفة 252.184.250 جنيه.
 

وتستهدف مؤسسات التحالف الوطنى تقديم إعانات وزكاة لـ 178.120 مستفيدا بتكلفة 35.624 مليون جنيه و6000 قطعة ملابس و 3000 مستفيد و203 آلاف كارت وكوبون شراء .

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، أن مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر  شهدت طفرة كبيرة في النمو خلال السنوات الأخيرة، حيث تم استهداف الأماكن الأكثر استحقاقًا في جميع محافظات البلاد.

وأكد البهواشي خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه في شهر رمضان المبارك، يصعب على أي مصري أن يجد جارًا أو أي شخص يعاني من ضائقة مادية في تأمين احتياجات أسرته من المواد الغذائية الأساسية.

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي شهد تغييرًا كبيرًا في خريطة توزيع المساعدات، حيث يعمل التحالف على توفير المساعدات لجميع المصريين في جميع أنحاء البلاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يقدم دورًا وطنيًا هامًا في مجالات متعددة مثل الغذاء والصحة والاجتماع والثقافة والتوعية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتأمين منازل جديدة وإعادة تأهيل المنازل المتهالكة.

وأوضح، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعد مظلة حماية اجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع.

وأثنى على دور الحكومة في دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تعترف بأهمية دوره في توفير الخدمات والرعاية للفقراء والأيتام وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها في جميع أنحاء مصر.

ونوه إلى ضرورة فتح باب التطوع وعقد ندوات في الجامعات لدمج الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في الأعمال الخيرية التي تقوم بها جمعيات العمل الأهلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

مين قال؟.. رد أسرة أحمد رفعت ووزير الرياضة على تكفل محمد صلاح بعلاجه

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

ترشيحاتنا

قمة مصر والاتحاد الأوروبي.. مرحلة جديدة من شراكة اقتصادية قوية ممتدة

رد رسمي مفاجئ.. هل تحطم تمثال طبيب القلوب مجدي يعقوب؟

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

أخبار الفن.. اعتزال ريهام سعيد.. تعليق مثير من باميلا الكيك على برنامج رامز جلال.. وانسحاب النجوم من العرافة

مطربو مهرجانات.. تعرف على ضيوف اليوم في برنامج رامز جاب من الآخر

حقق إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف موقع المطلة الإسرائيلي على الحدود اللبنانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنرجعلكم فرق الفلوس.. شركة سيارات تعد العملاء برد أموالهم حال انخفاض الأسعار

قفطان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها | شاهد

الاستعانة بالحيوانات.. 5 ملاحظات مثيرة على برنامج رامز جاب من الآخر

فستان وتاتو.. درة تستعرض جمالها على البحر| شاهد

فيديو

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ