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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من داخل شقة أجنبي بالمعادي

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مليون جنيه من داخل شقة شخص أجنبي بالمعادي.

و نجح رجال الأمن بالقاهرة في القبض علي 4 أشخاص لسرقتهم مليون جنيه من داخل شقة شخص أجنبي بالمعادي ، وتولت النيابة التحقيق.

وكان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهم بسرقة مليون جنيه من داخل شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وتم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ.

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