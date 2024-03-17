حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من داخل شقة أجنبي بالمعادي

أمرت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مليون جنيه من داخل شقة شخص أجنبي بالمعادي.

و نجح رجال الأمن بالقاهرة في القبض علي 4 أشخاص لسرقتهم مليون جنيه من داخل شقة شخص أجنبي بالمعادي ، وتولت النيابة التحقيق.

وكان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهم بسرقة مليون جنيه من داخل شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وتم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ.