السيسي: أكدت حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء إسرائيل أعمالها العدائية

قال الرئيس عد الفتاح السيسي، إنه تم التوقيع على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية،: "مباحثات اليوم شهدت التركيز على ملفات الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتدى غاز شرق المتوسط"، موضحا : "المباحثات تناولت مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".

ودعا الرئيس السيسي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية إليه، متابعا: نؤكد رفض سياسات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.



وتابع: أكدت حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء إسرائيل أعمالها العدائية في القطاع، مشيرا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تتوقف إلا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

