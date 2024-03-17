عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أستاذ جامعي: شهدنا أفضل تطور لمفهوم المجتمع المدني عبر التحالف الوطني

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي

قال الدكتور تامر عبد الراضي، رئيس مجلس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إنه في ظل التحديات التي تواجه العالم مازال التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر، يعمل بقوة في جميع محافظات البلاد لتقديم الخدمات للأماكن الأكثر احتياجًا.
 

وأشار الدكتور عبد الراضي إلى أهمية التنسيق بين الجمعيات للتحرك بشكل علمي، مؤكدًا أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تلعب دورًا هامًا، مؤكدا أن  وجود الدولة بجانبها يعزز فعاليتها.

وأكد أننا شهدنا أفضل تطور لمفهوم المجتمع المدني خلال هذه الفترة، حيث يضم التحالف 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي. ومن بينها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يضم 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والذي يعمل في مجالات التنمية المختلفة، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية وغيرها.

وأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعد ركنًا مهمًا في عملية التنمية في البلاد، ويساهم في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال تكامل جهوده مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

مين قال؟.. رد أسرة أحمد رفعت ووزير الرياضة على تكفل محمد صلاح بعلاجه

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

ترشيحاتنا

على عمق 169 كم.. زلزال يضرب أفغانستان بقوة 4.5 ريختر

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن رفع العلاقات مع مصر إلى مستوى استراتيجي

مستشفيات جامعة الزقازيق تستقبل 9 طلاب مصابين في حادث جامعة الجلالة

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجدة هدف حيوي| قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات

حلويات رمضان.. طريقة تحضير قطايف بالشوكولاتة

هنرجعلكم فرق الفلوس.. شركة سيارات تعد العملاء برد أموالهم حال انخفاض الأسعار

قفطان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ