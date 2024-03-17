أستاذ جامعي: شهدنا أفضل تطور لمفهوم المجتمع المدني عبر التحالف الوطني

قال الدكتور تامر عبد الراضي، رئيس مجلس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إنه في ظل التحديات التي تواجه العالم مازال التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر، يعمل بقوة في جميع محافظات البلاد لتقديم الخدمات للأماكن الأكثر احتياجًا.



وأشار الدكتور عبد الراضي إلى أهمية التنسيق بين الجمعيات للتحرك بشكل علمي، مؤكدًا أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تلعب دورًا هامًا، مؤكدا أن وجود الدولة بجانبها يعزز فعاليتها.

وأكد أننا شهدنا أفضل تطور لمفهوم المجتمع المدني خلال هذه الفترة، حيث يضم التحالف 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي. ومن بينها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يضم 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والذي يعمل في مجالات التنمية المختلفة، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية وغيرها.

وأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعد ركنًا مهمًا في عملية التنمية في البلاد، ويساهم في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال تكامل جهوده مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.