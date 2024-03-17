السيسي: ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي يشمل حزمة تسهيلات مالية بنحو 7.4 مليار يورو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي يشمل حزمة تسهيلات مالية بنحو 7.4 مليار يورو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتابع الرئيس السيسي: نؤكد رفض سياسات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف الرئيس السيسي أنه أكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء إسرائيل أعمالها العدائية في القطاع.

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