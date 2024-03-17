مسؤولون فلسطينيون يتهمون حماس بتصعيد الصراع مع إسرائيل وينتقدون قيادتها

في خضم التوترات المتصاعدة في قطاع غزة، وجه مسؤولون فلسطينيون من حركة فتح أصابع الاتهام إلى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وألقوا باللوم عليها في الأزمة الحالية بعد هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

الانتقادات، كما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، تشمل أسلوب الحياة الفخم لقيادة حماس في قطر وعلاقات الحركة المزعومة بإيران.

وأعرب ممثلو فتح عن فزعهم إزاء قرار حماس الأحادي الجانب بشن هجوم 7 أكتوبر، ووصفوه بأنه "كارثة" تفوق حجم نكبة عام 1948، وشككوا في مشاورات حماس مع القيادة الفلسطينية قبل الهجوم وأدانوا المعاناة الناتجة التي لحقت بالفلسطينيين.

علاوة على ذلك، أكدت فتح على أهمية تعيين رئيس وزراء يحمل أجندة وطنية حقيقية، ومقارنتها بما اعتبرته "أجندات كاذبة" تبثها حماس.

ورداً على تعيين محمد مصطفى رئيساً جديداً للوزراء الفلسطيني، أعربت حركة حماس عن استيائها، ووصفت القرار بأنه قرار فردي يؤدي إلى تفاقم الانقسامات القائمة. وعلى الرغم من دعوة حماس إلى قيادة موحدة وإجراء انتخابات ديمقراطية، أكدت فتح على ضرورة إجراء إصلاحات لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأعربت الولايات المتحدة، من خلال المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، عن توقعاتها بأن تعطي الحكومة الفلسطينية الجديدة الأولوية للإصلاحات ذات المصداقية.

وتم تكليف مصطفى، الذي يتمتع بخلفية في الاقتصاد وخبرة واسعة في المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، بقيادة جهود التوحيد الإداري وتنفيذ الإصلاحات.

ومع استمرار التوترات وتردد الدعوات إلى الإصلاح، تواجه القيادة الفلسطينية التحدي المتمثل في التغلب على الانقسامات الداخلية مع معالجة المخاوف الإنسانية والأمنية الملحة في غزة.