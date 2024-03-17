كيربي: الولايات المتحدة تترك قرار الانتخابات بإسرائيل لمواطنيها

أكد مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، وفقا لما نشرته شبكة أكسيوس، أن القرار المتعلق بإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل يقع على عاتق الشعب الإسرائيلي وحكومته فقط.

يأتي هذا الموقف في أعقاب دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، الأمر الذي أثار انتقادات متزايدة لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل الولايات المتحدة.

وسلطت إدانة شومر الأخيرة لنتنياهو، التي ألقاها في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ، الضوء على الاستياء المتزايد بين أعضاء إدارة الرئيس بايدن بشأن تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأكد شومر أن الانتخابات الجديدة ضرورية لتعزيز عملية صنع القرار الشفافة والبناءة فيما يتعلق بمستقبل إسرائيل.

وأعرب الرئيس بايدن نفسه عن تأييده لتصريحات شومر، ووصف الخطاب بأنه "جيد"، رغم أنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

من ناحية أخرى، رفض نتنياهو تصريحات شومر ووصفها بأنها "غير مناسبة على الإطلاق" ورفض الالتزام بإجراء انتخابات جديدة خلال المقابلات الأخيرة.

وشدد كيربي، مرددا موقف الإدارة، على أن الولايات المتحدة تحترم سيادة إسرائيل والعمليات الديمقراطية.

وأكد مجددا أن قرار إجراء الانتخابات يقع بالكامل على عاتق الشعب والحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع القيادة الحالية، على الرغم من الخلافات حول قضايا معينة مثل الوضع المستمر في غزة.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت في إسرائيل إلى وجود دعم شعبي كبير لإجراء انتخابات مبكرة، حيث يفضل أغلبية الإسرائيليين مثل هذه الخطوة بمجرد انتهاء الصراع في غزة. علاوة على ذلك، تشير التوقعات إلى أنه إذا أجريت الانتخابات في الوقت الحالي، فإن نتنياهو وائتلافه سيواجهون الهزيمة.

ومع استمرار التوترات على الصعيدين المحلي والدولي، فإن نتائج المشهد السياسي في إسرائيل تظل غير مؤكدة ان التزام الولايات المتحدة باحترام السيادة الإسرائيلية مع تشجيع العمليات الديمقراطية يسلط الضوء على التعقيدات المحيطة بالعلاقة بين الحليفين.