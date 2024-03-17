عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يحقق فوزا تاريخيا في إعادة انتخابه بالانتخابات الرئاسية الروسية

صدى البلد

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزاً كبيراً في الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث حصل على 87% من الأصوات. ويعزز هذا الفوز الساحق مكانة بوتين باعتباره الرئيس الأطول خدمة في روسيا منذ ستالين، مما يمثل لحظة تاريخية في المشهد السياسي في البلاد.

ووفقا لما نشرته بلومبرج، شهدت الانتخابات، التي أجريت جزئيا من خلال التصويت الإلكتروني عن بعد، إقبالا ملحوظا بنسبة 94%، مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا، وفقا للجنة الانتخابات الإقليمية.

ويؤكد هذا الدعم الساحق لبوتين رواية الكرملين عن الدعم الشعبي واسع النطاق لسياسات الرئيس، وخاصة فيما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا والمواجهات مع الدول الغربية.

وتشير استطلاعات الرأي والنتائج الأولية للمسؤولين الإقليميين والحكوميين إلى أن بوتين في طريقه للحصول على أكثر من 80% من الأصوات، متجاوزا فوزه السابق في عام 2018، حيث حصل على دعم بنسبة 77%. وكان الكرملين ثابتاً في جهوده الرامية إلى تأمين نصر مدوي لبوتين لإظهار الوحدة بين الروس وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن الانشقاق السياسي والمعارضة، فقد ضمت الانتخابات الخاضعة لرقابة مشددة ثلاثة مرشحين إضافيين يمثلون الأحزاب الموالية للكرملين. وفاقت نسبة المشاركة التوقعات، وتجاوزت المستويات المسجلة في الانتخابات السابقة عام 2018.

لكن، وسط العملية الانتخابية، ظهرت علامات المعارضة على السطح، حيث دعا أنصار زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني إلى احتجاجات ضد ترشيح بوتين. وكان وجودهم في مراكز الاقتراع يمثل شكلاً خافتًا من التحدي وسط حملة قمع المعارضة التي يشنها الكرملين.

ومع استمرار انتصار بوتين في حكمه الذي دام قرابة ربع قرن من الزمان، فإن الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا مستمر. فقد أظهر اقتصاد البلاد في زمن الحرب مرونة في مواجهة العقوبات الدولية، مدعوماً بعائدات الطاقة والشراكات الاستراتيجية، وخاصة مع الصين.

وقد أكدت المقابلة التلفزيونية الأخيرة التي أجراها بوتين على التزام روسيا بالصراع في أوكرانيا، رافضاً احتمالات وقف إطلاق النار دون ضمانات أمنية مكتوبة. ويؤكد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 والتأكيدات على المطالبات الإقليمية على شرق وجنوب أوكرانيا على التعقيدات الجيوسياسية القائمة.

إن فوز بوتين بإعادة انتخابه يعمل على ترسيخ مكانته كشخصية مهيمنة على السياسة الروسية، وهو ما يشكل مسار البلاد على الصعيدين المحلي وعلى الساحة العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة القبض على مسئول وعشيقته في قضية رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

لحظة ضبط الرقابة الإدارية لـ عشيقة مسئول كبير بقضية رشوة أسوان.. فيديو

ملك الأرقام القياسية.. محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا أمام مانشستر يونايتد

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ| القصة الكاملة

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

حمو بيكا وكزبرة ضيفا برنامج رامز جاب من الآخر.. اليوم

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

ترشيحاتنا

لماذا يجب صلاة التراويح في رمضان؟.. الإفتاء توصي بالمحافظة عليها لـ10 أسباب

مسلسل كوميدي.. ماذا يتابع محمد صلاح في رمضان |فيديو

بوتين يتقدم في نتائج الانتخابات الرئاسية الداخلية

1084 عام على تأسيسه.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاة التراويح

العتاولة الحلقة 7| خضر يحرق شقة شقيقه نصار.. وعيسى الوزان يعترف بحبه لـ«مي كساب»

مانشستر يونايتد يخطف الفوز من ليفربول ويتأهل لنصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. مي سليم تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نجدة هدف حيوي| قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

فيديو

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم عدداً من القوافل الطبية لخدمة المجتمع

فاقد للوعي وحالته صعبة.. ماذا يحدث للاعب أحمد رفعت؟

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ