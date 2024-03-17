حقيقة تهديد ترامب بـ«حمام دم» حال عدم انتخابه

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على السيارات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة، جدلا، حيث سلط المنتقدون الضوء على المخاوف بشأن استخدامه للغة عنيفة والسياق الأوسع لتصريحاته.

وخلال خطابه، حذر ترامب الصين من بناء مصانع لتصنيع السيارات في المكسيك بهدف تصدير السيارات إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية. وقال: "سنفرض تعريفة بنسبة 100% على كل سيارة تأتي عبر خط الإنتاج، ولن تتمكن من بيع هؤلاء الأشخاص إذا تم انتخابي. الآن، إذا لم أتمكن من الفوز، فسيكون هناك حمام دم للجميع. وهذا أقل ما يمكن أن يحدث".

بينما سعى فريق ترامب إلى التقليل من أهمية تصريحاته، مؤكدا تركيزه على صناعة السيارات.

ويشير النقاد إلى مخاوف أوسع نطاقا بشأن خطابه وسياق هذا الخطاب.

وسلط السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين ساكي، الضوء على تعليقات ترامب في السياق الأوسع لتجمعه، حيث أشاد ترامب بالأفراد المدانين لتورطهم في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير.

وتابع: وبالإضافة إلى ذلك، يشير بيان ترامب إلى الشكوك حول نزاهة الانتخابات المستقبلية ولغته اللاإنسانية تجاه المهاجرين غير الشرعيين تسهم بشكل أكبر في الجدل الدائر حول خطابه.

ويسلط هذا الحادث الضوء على مخاوف أوسع نطاقًا بشأن احتضان ترامب للعنف السياسي واللغة المثيرة للانقسام، والتي يقول النقاد إنها كانت موضوعات ثابتة طوال حياته السياسية.