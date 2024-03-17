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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق الثروة السعودي يجري محادثات للاستحواذ على الخطوط الجوية الوطنية

صدى البلد

أفادت “بلومبرج”، بأن صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، يشارك في مناقشات أولية للاستحواذ على شركة الطيران الرائدة في المملكة، الخطوط الجوية السعودية. 

وأشارت مصادر مطلعة على الأمر إلى أن عملية الاستحواذ يمكن أن تتم في وقت مبكر من العام 2025، حيث يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز قطاع السياحة في البلاد من خلال استثمارات كبيرة.

وستتضمن الصفقة المقترحة حصول صندوق الاستثمارات العامة على ملكية الخطوط السعودية من الحكومة، بهدف تعزيز كفاءة وربحية شركة الطيران. 

وهناك اعتبارات للخصخصة المحتملة أو الاندماج مع طيران الرياض، وهي شركة طيران جديدة يتم إنشاؤها من قبل صندوق الثروة.

وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة بشأن تقييم الخطوط السعودية؛ فإن مشاركة صندوق الاستثمارات العامة تشير إلى تحرك استراتيجي للاستفادة من أسطول الشركة الواسع وانتشارها العالمي، مع أكثر من 142 طائرة تخدم أكثر من 90 وجهة حول العالم، تتمتع السعودية بمكانة هامة في صناعة الطيران.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يتم التوصل إلى قرارات نهائية بعد.

ولا تزال نتيجة هذه المحادثات عرضة للتغيير أو التخلي المحتمل، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وامتنعت كل من الخطوط السعودية وصندوق الاستثمارات العامة عن تقديم تعليقات رسمية حول هذا الأمر لـ"بلومبرج".

وتتجلى طموحات المملكة العربية السعودية لتحويل الرياض إلى مركز تجاري بارز ورفع مكانتها في سوق الطيران العالمي من خلال مبادرات مثل طيران الرياض. 

وتضع هذه الخطوة، المملكة، في موضع التنافس مع شركات الطيران الإقليمية الراسخة مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

وعلاوة على ذلك، تتضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي الأوسع للمملكة العربية السعودية أهدافًا طموحة لنمو السياحة، تهدف إلى جذب 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030. 

ويلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا في هذه الجهود، حيث يشرف على مشاريع البنية التحتية المختلفة والاستثمارات التي تهدف إلى تحفيز السياحة وتقليل الاعتماد على النفط.

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