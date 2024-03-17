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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو ظبي تسرّع عمليات القبول في الأندية لجذب صناديق التحوط

صدى البلد

تكثف أبوظبي، المركز المالي المزدهر، جهودها لوضع نفسها كوجهة رئيسية لمديري صناديق التحوط، حيث تقدم مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة كمركز مالي عالمي.

وتشمل المبادرة تسهيل القبول في المدارس المرموقة لأبناء التجار والمساعدة في تأمين العضوية في الأندية.

ووفقا لما نشرته بلومبرج، في حين أن رأس مال الثروة السيادية الكبير في أبو ظبي لا يزال عامل جذب رئيسي لمديري صناديق التحوط، فإن السلطات تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على برنامج لتوفير دعم أسلوب الحياة والامتيازات الأخرى كجزء من حزمة شاملة للمتخصصين الماليين الذين ينتقلون إلى المنطقة.

ويشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذه الحوافز، إلى جانب مكانة أبو ظبي المعفاة من الضرائب، والمناخ الملائم، والمنطقة الزمنية الاستراتيجية، ستستمر في إغراء عمالقة صناديق التحوط بالابتعاد عن المراكز المالية التقليدية مثل نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة.

وأكد آرفيند رامامورثي، رئيس تطوير السوق في سوق أبوظبي العالمي، تطلعات المدينة إلى تحديد المواقع العالمية، بهدف منافسة المراكز المالية الراسخة مثل لندن ونيويورك على المدى الطويل.

وتشير التطورات الأخيرة إلى فعالية استراتيجيات أبو ظبي، حيث قامت شركات مالية بارزة مثل بريفان هوارد لإدارة الأصول بزيادة تواجدها في الإمارة. 

وتعد مجموعة جولدمان ساكس، وروتشيلد وشركاه، ومورجان ستانلي من بين الشركات العالمية التي تنشئ مكاتب لها في أبوظبي.

ويشهد النظام المالي في المدينة نمواً كبيراً، مع زيادة الكيانات التشغيلية بمقدار الثلث منذ عام 2022.

وقد تم الاعتراف بسوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الأسرع نمواً في المنطقة لمدة عامين متتاليين.

إن القرار الذي اتخذه بريفان هوارد بتعيين أبو ظبي كمركز رئيسي للمخاطرة يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للمدينة في القطاع المالي. 

وتتصور الشركة، التي يقودها الملياردير آلان هوارد، أن أبوظبي تتطور إلى قوة مالية عالمية.

وتعد بيئة أبو ظبي التي ترحب بالأثرياء، إلى جانب السياسات التي تهدف إلى جذب الإقامة طويلة الأجل، أمر يميزها عن المراكز المالية الأخرى التي تواجه الإصلاحات الضريبية والشكوك الاقتصادية. 

ويسهم هذا المناخ الملائم، إلى جانب معدل الجريمة المنخفض في المدينة، في جاذبيتها بين مديري صناديق التحوط والمهنيين الماليين في جميع أنحاء العالم.

ومع استمرار أبوظبي في تحسين عروضها وسياساتها، يتوقع الخبراء الماليون مزيداً من النمو في المشهد المالي للمدينة، مما يجعلها منافساً هائلاً للمراكز المالية التقليدية في آسيا وأوروبا.

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