قرار مفاجئ من حسام حسن بشأن محمد أبو جبل ورامي ربيعة

كشف الإعلامي سيف زاهر عن قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن ثنائي المنتخب الوطني محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، ورامي ربيعة مدافع النادي الأهلي.

وقال سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن بيعقد جلسات مكثفة مع أبو جبل؛ من أجل العودة لحراسة المرمى بشكل أساسي مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وتابع: رامي ربيعة هيكون من الأعمدة الرئيسية للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وهيكون ليه دور كبير جدا مع حسام حسن، وده بقرار من العميد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم الجمعة المقبل، في نصف نهائي الدورة الودية التي تقام في مصر، بينما على الجانب الآخر يلتقي منتخبي كرواتيا وتونس بذات الدورة.