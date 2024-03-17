النائب مجاهد نصار يشارك في افتتاح فعاليات الدورة الرمضانية بمركز شباب "دمنهور-شبرا"

شارك النائب مجاهد نصار، في افتتاح فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب دمنهور شبرا، مساء أمس، السبت، والتي تقام تحت شعار "يوم الوفاء" تكريماً لذكرى الصحفي والناقد الرياضي الراحل عبد المنعم حسن، عضو مجلس إدارة مركز شباب دمنهور- شبرا.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية الكاتب الصحفي الحسين عبد الفتاح رفعت، نائب رئيس تحرير صحيفة روز اليوسف، رئيس مجلس إدارة مركز شباب دمنهور شبرا، ومحمود علي البنا ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، و أحمد عبد العزيز الشربيني ، أمين الصندوق

وحضر الفعاليات النائب أشرف أمين، والكاتب الصحفي الحسين عبد الفتاح، والإعلامي زين العابدين رشدي، والمهندس صفوت حجاب، والمهندس مجدي الصيفي، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، والشخصيات الرياضية ورموز العمل العام بشبرا الخيمة وسط حضور جماهيري وشبابي كبير.

من جانبه، أشاد النائب مجاهد نصار، بالجهود الرائعة لمجلس إدارة مركز شباب دمنهور شبرا في التنظيم الجيد للدورة الرمضانية الرياضية والتي تهدف إلى تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة، وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل؛ وتنقي النفس وتساهم في تقديم فرد قوي يبني مجتمعه ووطنه، متمنياً التوفيق لكل الفرق المشاركة، مؤكداً دعمه المتواصل لجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية في شبرا الخيمة و توفير كافة أوجه الرعاية للمنظومة الرياضية.

وفي سياق متصل، تفقد النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين دار تعليم وتحفيظ القرآن الكريم بمركز شباب دمنهور، مشيداً بالأنشطة المجتمعية المتعددة التي يرعاها مركز شباب دمنهور شبرا، كما قام النائب مجاهد نصار بإهداء حفظة القرآن الكريم بالدار الشنط الرمضانية لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم بمناسبة الشهر الكريم.

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