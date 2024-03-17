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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"روسيا القوية".. رئيس الدوما يهنئ بوتين بفوزه الساحق

بوتين ورئيس الدوما
بوتين ورئيس الدوما

هنأ رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الانتخابات أظهرت تماسك المجتمع.


وقال فولودين عبر قناته في "تلغرام"، اليوم الأحد، "تهانينا لفلاديمير بوتين على فوزه المقنع! وهذا انتصار لجميع مواطني بلدنا! الرئيس القوي يعني روسيا قوية!".


وأشار فولودين إلى أن نتيجة الانتخابات "فاقت التوقعات"، معتبرا أن "هذا رد على أولئك الذين فعلوا كل شيء لمنع روسيا من أن تصبح قوية وسعوا إلى تدميرها".

وأضاف، "لقد أظهرت الانتخابات تماسك المجتمع، فضلاً عن أعلى مستوى من الثقة في فلاديمير بوتين.

 بناء على هذا الدعم، يمكن لرئيسنا أن يفعل المزيد من أجل تنمية روسيا وتحسين رفاهية المواطنين".


ويتصدر الرئيس بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 59.01% من بطاقات الاقتراع، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

 وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.


ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).


ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.


ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

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