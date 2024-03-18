عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف ومحمد صفوت يتأهلان إلى ثمن نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية

صدى البلد

حقق منتخب مصر للتنس 7 انتصارات يوم الأحد في الدور الـ 32 من منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

حقق رجال منتخب مصر للتنس ثلاثة انتصارات، حيث تمكن محمد صفوت من تحقيق الفوز بنتيجة مجموعتين دون رد، كما حقق فارس زكريا ومايكل صبحي الفوز أيضا في الدور 32 من منافسات التنس.

في منافسات السيدات، حققت ميار شريف لاعبة منتخب مصر الفوز بنتيجة مجموعتين دون رد، كما حققت زميلتها لميس الحسيني الفوز بنفس النتيجة، وفازت ساندرا سمير وميرنا رأفت بمجموعتين دون رد.

في منافسات الزوجي حقق الثنائي محمد صفوت وفارس زكريا الفوز، كما فاز أيضا فريق الزوجي المصري الثاني المكون من فارس صبحي واكرم السلالي.

وتستكمل يوم الاثنين 18 مارس الجاري منافسات ثمن نهائي التنس بمشاركة 7 لاعبين منتخب مصر في منافسات الفردي، كما ستنطلق منافسات الزوجي لفريق السيدات في نفس اليوم أيضا.

ويترأس بعثة منتخب مصر للتنس أحمد عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس، ويقود منتخب مصر للتنس للسيدات علا أبو ذكري

ويضم منتخب مصر للتنس للرجال كلًا من محمد صفوت ، أكرم السلالي، فارس زكريا ،  مايكل صبحي، فيما يضم فريق السيدات كلا من ميار شريف ، ساندرا سمير، لميس الحسين ، ميرنا رفعت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

حريق داخل فندق جوهرة الأهرامات في الجيزة..شاهد

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

ترشيحاتنا

بيان قاسٍ وأزمة كبيرة| القصة الكاملة لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

علام: الإشراف القضائي على انتخابات المحامين لضمان الشفافية وتحقيق الحياد والنزاهة

العراق.. الميليشيات المسلحة تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في الجولان بـ سوريا

مفاجأة.. الأهلي يجدد للاعب الفريق موسمين

6 قضايا مهمة.. الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي

دعاء قيام الليل .. ردده يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منها.. 5 حلول طبيعية للتخلص من الحموضة في الصيام

لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

كاجوال لافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها | شاهد

بفستان أنيق.. نرمين الفقي تستعرض جمالها داخل السيارة

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ