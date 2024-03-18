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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بترويج عبوات لسائل مسيل للدموع عبر فيس بوك

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بترويج عبوات لسائل مسيل للدموع عبر موقع "فيس بوك" .

وضبط رجال الأمن شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج عبوات لسائل مسيل للدموع عبر موقع "فيس بوك" .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تروج لبيع عبوات سائل مسيل للدموع .

بالفحص تم تحديد القائم على إدارة الصفحة (طالب) وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته 7 عبوات سائل مسيل للدموع.

وإعترف بقيامه بإنشاء الصفحة لإستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات ، وأضاف بقيامه بالتحصل عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، أمكن ضبطه ، وبحوزته 12 عبوة سائل مسيل للدموع ، وصاعق كهربائى ، وأقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" وإستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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