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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: مركز وسط الملعب غير مناسب لـ عبد الله السعيد

صدى البلد

أبدى أحمد سمير نجم الزمالك السابق والمدير الفني لنادي الأوليمبي سعادته بالانتصارات التي يحققها فريقه تحت قيادته.

 

وقال سمير في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "سعيد بأول تجربة لي كمدير فني في قيادة الأوليمبي،حققنا 4 انتصارات متتالية حسنت من موقف الأوليمبي في الدوري 
اكتسبت خبرات كبيرة بالعمل مع مدربين كبار في الدوري الممتاز".

 

وأضاف : "الأوليمبي فريق كبير ونتمنى عودته لسابق عهده ، التدريب ليس بالسن ولكنها موهبة وتوفيق من الله".

 

وأكد سمير أن عبد الله السعيد ليس دوره اللعب في مركز وسط الملعب مشيرا إلى أنه لابد من الاعتماد على عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب، ويجب أن يتم منح الفرصة كاملة ناصر ماهر وأن يشارك أساسيا مع الزمالك.

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