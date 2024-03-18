عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة على الورق بس.. سيد معوض ينتقد اتحاد الكرة بسبب أحمد رفعت

أحمد رفعت لاعب مودرن
أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أنه كان يتمنى خروج أحد مسئولي الرياضة لتوضيح الحالة الصحية بشأن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، مشيرًا إلى أنه لابد من التعلم مستقبلا من تلك المواقف، وأن يتم تلافي الأخطاء مستقبلا وضرورة توفير الأجهزة الطبية داخل الملعب، وأن يتعامل أصحاب القرار بشكل جيد من هذا الموقف.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "سمعنا كثيرا عن وجود لجنة طبية في اتحاد كرة القدم، ولكنها موجودة على الورق فقط، ولا أحد يعرف عنها شيئا، علينا أن نتعلم من موقف أحمد رفعت، ونعرف ماذا سنفعل مستقبلا في مباريات الكرة المصرية".

وأضاف: "رقميًا، أنتوني موديست لا يستحق البقاء في الموسم القادم داخل الأهلي بعد ضم وسام أبوعلي، بالإضافة لوجود كهربا مع التعاقد مع مهاجم آخر من مصر، وأسامة فيصل مهاجم جيد ومتطور، ويتحرك كثيرًا داخل وخارج منطقة الجزاء، وهو من العناصر الشابة وسيكون مفيد".

وأكمل: "محمد بسام حارس جيد منذ سنوات، ولكن الزمالك لديه محمد عواد ومحمد صبحي، وقبل الاقدام على التعاقد مع حارس جديد يجب تقييم الثنائي أولا مع امكانية التجديد مع أحدهما وضم حارس آخر".

وتابع: "هناك لاعبين تستحق العودة إلى الأهلي، ومعظم اللاعبين الذين انتقلوا لـ زد مثل رأفت خليل ومحمد أشرف يستحقان العودة أيضا للفريق الأحمر، ورأفت من أكثر اللاعبين تطورا ويقدم الاضافة الفنية فور مشاركته سواء اساسي او بديل، ومحمد أشرف من العناصر الجيدة أيضًا وتطور بشكل ملحوظ، واصبح يدافع بشكل أفضل".

وأضاف: "حسام حسن يريد الظهور بأفضل حال مع منتخب مصر، ولذلك لا يفكر في شئ، ولا يهمه مطلقا مباراة الأهلي أمام سيمبا، والموقف مختلف تماما عن تونس التي تركت لاعبي الترجي قبل مواجهة اسيك".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

أمطار وسيول في بعض المناطق.. تحذير هام من هيئة الأرصاد

ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة .. الفلاحين تحذر

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

أفغانستان تعلن مقتل 8 أشخاص في ضربات باكستانية على شرق البلاد

رمضان صبحي يصدم جماهير الزمالك.. تفاصيل عن الانتقال من بيراميدز

جمال الغندور: بصمات بيريرا لم تظهر على التحكيم المصري

جمال الغندور: حكم لقاء الأهلي والزمالك "متواضع فنيا"

لجنة على الورق بس.. سيد معوض ينتقد اتحاد الكرة بسبب أحمد رفعت

جدول امتحانات مارس 2024 جميع المحافظات .. وحقيقة تعطيل الدراسة بسببه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. نادين نجيم تستعرض رشاقتها | شاهد

كاجوال لافت.. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

تعرف على الموعد المناسب لتناول أدوية الحموضة في رمضان

فستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ