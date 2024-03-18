مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قدمت فرصة استثمارية مهمة وواعدة للاتحاد الأوروبي

مصر شريك مسؤول إقليمي يمكن يقدم الكثير على الصعيد السياسي والأمنى والعسكري

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على القمة المصرية الأوروبية ، قائلًا: إن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبى تعبر عن شريك مسؤول إقليمي يمكن أن يقدم للاتحاد الأوروبي الكثير من المكاسب والإنجازات سواء كانت على الصعيد السياسي والأمنى والعسكري، مشيرا إلى أن الجهد الذى تبذله مصر كمعامل استقرار إقليمي في جنوب أوروبا، هو أمر هام جدا وللغاية للاتحاد الأوروبي.



وقال "محمد حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، إن مصر قدمت فرصة استثمارية هامة وواعدة لاتحاد أوروبي تشبع في استثماراته ويسعى للتمدد في استثمارات هامة ورئيسية يمكنها أن تساعده في التمدد دون وقوعها في المنافسة مع الصين وغيرها من القوى.



ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر يمكن أن تقدم للاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والاستثماري والتنموي المنشود، بحكم صوتها الضخم وقدرات العمالة الهامة والتي يمكن تدريبها وتطويرها.



وتابع بإن مصر شريك يمكن أن يقدم لأوروبا حلول هامة جدا في عدة ملفات رئيسية منها الغاز والطاقة، ومصر أحد رواسب الطاقة والغاز الطبيعي.