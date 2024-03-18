عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر شريك مسؤول إقليمي يمكن يقدم الكثير على الصعيد السياسي والأمنى والعسكري

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قدمت فرصة استثمارية مهمة وواعدة للاتحاد الأوروبي

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على القمة المصرية الأوروبية ، قائلًا: إن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبى تعبر عن شريك مسؤول إقليمي يمكن أن يقدم للاتحاد الأوروبي الكثير من المكاسب والإنجازات سواء كانت على الصعيد السياسي والأمنى والعسكري، مشيرا إلى أن الجهد الذى تبذله مصر كمعامل استقرار إقليمي في جنوب أوروبا، هو أمر هام جدا وللغاية للاتحاد الأوروبي.

وقال "محمد حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، إن مصر قدمت فرصة استثمارية هامة وواعدة لاتحاد أوروبي تشبع في استثماراته ويسعى للتمدد في استثمارات هامة ورئيسية يمكنها أن تساعده في التمدد دون وقوعها في المنافسة مع الصين وغيرها من القوى.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر يمكن أن تقدم للاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والاستثماري والتنموي المنشود، بحكم صوتها الضخم وقدرات العمالة الهامة والتي يمكن تدريبها وتطويرها.

وتابع بإن مصر شريك يمكن أن يقدم لأوروبا حلول هامة جدا في عدة ملفات رئيسية منها الغاز والطاقة، ومصر أحد رواسب الطاقة والغاز الطبيعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

لحظة اشتعال النيران في فندق الجوهرة بالهرم.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد فرز أكثر من 99%.. فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالانتخابات الروسية

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات

أمطار وسيول في بعض المناطق.. تحذير هام من هيئة الأرصاد

وحش مصر.. كهربا يوجه رسالة لحارس مرمى الأهلي

أحمد مرغني: الزمالك تطور فنيًا تحت قيادة جوميز

1500 حسنة كل يوم في رمضان لمن ردد 3 كلمات بعد كل صلاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الموعد المناسب لتناول أدوية الحموضة في رمضان

فستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

عايز تشتري لاب توب جديد.. أفضل أجهزة من أسوس بسعر وإمكانيات لن تتكرر

لوك جديد.. مي كساب تبهر متابعيها بقصة شعر مختلفة

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ