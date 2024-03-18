بدون كشف تاخد تصريح دفن.. إحالة مسئول كبير بالصحة و 4 آخرين للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية مفتش صحة ومدير مكتب صحة السيدة و متعهد دفن موتي بالمركز الطبي العالمي ومدرس لغة عربية وصاحب حانوت و صاحبة مكتب الحوت لنقل الموتي إلي محكمة الجنايات في أكبر قضية للاتجار بجثث الموتي للحصول علي الأموال.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاماً "مفتش صحة ومدير مكتب صحة السيدة ثالث التابع لوزارة الصحة والسكان" اختلس أوراقاً أميرية وهي ثلاثة وأربعين ترخيص بالدفن خاليين البيانات المضبوطين حوزته والمتهمين الثالث والرابع ، وثلاثة وعشرون استمارة "بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي إلى رحمة مولاة خالية البيانات - المضبوطين حوزته والمملوكة لجهة عمله وهي مكتب صحة السيدة ثالث التابع لوزارة الصحة والسكان وجدت في حيازته بمناسبة وظيفته حال كونه معهود إليه حفظها واستخدامها فيما خصصت من أجله



وحال كونة موظفاً عاماً بوزارة الصحة والسكان استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق أميرية وهي خمسة تراخيص بالدفن خاليين البيانات، وثماني "استمارات بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي خاليين البيانات والمملوكة لمكتب صحة الشرابية التابع لوزارة الصحة، وثماني استمارات تبليغ عن وفاة خاليين من بيانات اسم المتوفي وتاريخ الوفاة والمملوكة لمستشفيات جامعة القاهرة وكان ذلك خلسة بطريق الاشتراك مع موظفين عمومين - مجهولين - بالجهات آنفة البيان ساعداه بأن أمداه بها وسهلا له الاستيلاء عليها، فاستحصل عليها لنفسه



كما أنه بصفته السابقة حصل لنفسه بغير حق - على ربح من عمل من أعمال وظيفته تمثل في المبلغ المالي المقدر بمائة وستة وخمسين ألفاً وثلاثمائة جنية مصري نظير إصداره التصاريح دفن الموتى دون مناظرتها للوقوف على سبب الوفاة على نحو ما تفرضه واجبات وظيفته وحاول أن يحصل بغير حق للمتهمين من الثاني وحتى الخامس على منفعة من عمل من أعمال وظيفته

تمثلت في منحهم تصاريح دفن خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الصحيح لمكتب صحة السيدة ثالث محل عمله لتمكينهم من دفن الموتى دون اجراء مناظرتها بمعرفة مفتشي

الصحة المختصين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.