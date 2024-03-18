محمد شريف رفقة أفشة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك اللاعب محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي ولاعب وهداف النادي الأهلي السابق، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر شريف في الصورة رفقة النجم محمد مجدي أفشة من داخل الملعب.

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بنجم الاهلي مجدي أفشة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : أجمع الإعلام السعودي أن قفشة هو نجم الدوري المصري الأول ، وان قفشة يتمتع بموهبة فنية عالية ودورة حاسم مع الأهلي في البطولات المحلية والدولية مع الاهلي دائما ، بالرغم من كونه ليس من ضمن التشكيله الرئيسية التي يعتمد عليها كولر في تشكيل الأهلي.