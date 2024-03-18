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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الطبي بالقاهرة

صدى البلد

 قالت وزارة العمل ، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 22 طبيب وممرض وممرضة وإداري ، بمستشفى بدر الجامعي  بمدينة بدر، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة العاملين ، وتوعية جميع الحاضرين بالندوة بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث،وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى هذا المجال، الندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى القطاع الصحي ، حيث المرضى والمترددين للحفاظ على سلامتهم والعمال، كما تناولت خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ بالمستشفيات  ..

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ان تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة،  والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية  وعن المخاطر في بيئة العمل،وأضاف مدير المديرية أنه حاضر فى الندوة الكيميائية سوسو محمد صبري مدير منطقه مصر الجديده المهنية، وثناء علي مكتب السلامة والصحة المهنية ببدر حول المخاطر في بيئة العمل ، كما اكد ايضاً على إستمرار المديرية والمكاتب التابعة لها فى القيام بدورها التوعوي فى كافة المنشآت بمختلف القطاعات من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر فى ظل الجمهورية الجديدة ..

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