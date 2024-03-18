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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن إنتهاء الأهلي من إجراءات السفر إلي تنزانيا لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن:"الأهلي ينهي إجراءات السفر إلي تنزانيا لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، نهاية هذا الشهر، حيث سيحل ضيفًا على فريق سيمبا التنزاني. 

يسعى المدير الفني مارسيل كولر لمواصلة مسيرة النجاح في البطولة والحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثانية عشر في تاريخ المشاركات الأهلاوية في البطولة الأفريقية.

مع ذلك، يفتقد الأهلي عددًا من لاعبيه الرئيسيين في هذه المباراة بسبب الإصابات، الاستبعاد الفني، أو عدم القيد الأفريقي. يغيب عن الفريق حتى الآن 6 لاعبين، وهم:

  1. محمد الشناوي بسبب الإصابة في الكتف.
  2. أحمد عبدالقادر بسبب الاستبعاد الفني.
  3. محمود متولي بسبب الإصابات المتعددة.
  4. عمر كمال بسبب منعه من القيد الأفريقي.
  5. محمود الزنفلي لم يتم قيده في القائمة الأفريقية.
  6. المالي أليو ديانج.

كما يعاني الثنائي ياسر إبراهيم وحسين الشحات من إصابات عضلية، وسيتم تحديد مشاركتهما بعد عودة الفريق من الراحة التي حصل عليها بسبب الأجندة الدولية. من المتوقع أن يعود الفريق للتدريبات الجمعة المقبلة.

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