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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جزاء الخائن.. عامل أنهى حياة صديقه لسرقة ماله بالإسكندرية والمحكمة عاقبته بالإعدام

الاعدام لعامل انهي
الاعدام لعامل انهي حياة صديقة

طمع الصديق في صديقة ، وقرر أن يتخلص منه ويسرق ماله ، فأعد خطة لتنفيذ جريمته وذهب الي منزل صديقة وجهز سلاحا أبيضا لجريمته وطعنه عدة طعنات حتي فاضت روحه الي خالقها وسرق ماله وفر هاربا.

أحداث الجريمة 

في منطقة تابعة لقسم شرطة المنتزه أول شرقي الإسكندرية، دارت أحداث الجريمة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، بالعثور علي جثة المجني عليه داخل شقته بدائرة القسم.

وعقب ورود بلاغ إلى شرطة النجدة بالعثور علي جثة المجني عليه داخل شقته، كشفت التحقيقات أنه على إثر خلاف مالي بين المتهم “عامل”، وبين المجني عليه ، لكونه مدينا له بمبلغ مالي ، قرر المتهم الذهاب إلى مسكن المجني عليه محرزا سلاحا أبي، وطعنه طعنتين حتى فاضت روحه إلى بارئها واستولي علي منقولات المجني عليه، وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم.

أضافت التحقيقات أن المتهم تخلص من المنقولات وباعها وعقب ذلك تحرر محضر بالواقعة.

وباشرت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى المحكمة،في القضية رقم 11374 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه .

الإعدام للمتهم

وقض المستشار محمد ابراهيم عبد الشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبته المتهم  بالإعدام شنقا، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، كما قضت بالسجن عامين للمتهم الثاني في القضية.

خاين الصداقة الاسكندرية القصة الكاملة أنهى حياة صديقة الإعدام

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