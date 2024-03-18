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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة عن تجديد عقدي عواد وصبحي مع الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن مستقبل محمد صبحي ومحمد عواد في الزمالك الفترة القادمه داخل نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالزمالك: الأولوية لنا في التجديد لصبحي وعواد عن ضم حارس مرمى جديد".

 

وأكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز صدم جماهير الزمالك بشأن انتقاله للقلعة البيضاء، موضحًا : “رمضان قال لإدارة الزمالك أنا أهلاوي”.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال قناة الحدث اليوم، أن الجميع بالقلعة البيضاء توقع واحتفل بانتقال رمضان صبحي للزمالك، ولكن اللاعب حتى اليوم ينتظر العودة للنادي الأهلي، ورفض الانتقال للزمالك.

ولفت إلى أن الزمالك كان يتمنى ضم رمضان مثل عبدالله السعيد، ولكن رمضان يفكر في الانتقال للأهلي، ولا يريد أن تغضب الجماهير منه أكثر من ذلك.

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