الشباب والرياضة تستقبل بعثتي مصارعة الذراعين والجودو بعد عودتهما من الألعاب الإفريقية

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا يضم مساعده لقطاع البطولة الدكتور عبد الأول محمد والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الحافز والتكريم؛ لاستقبال بعثتي مصارعة الذراعين والجودو، وذلك بعد العودة من منافسات دورة الألعاب الأفريقية بغانا.

وحقق منتخب مصارعة الذراعين 19 ميدالية متنوعة، وبعثة منتخب الجودو حققت 9 ميداليات متنوعة ساهمت في الحفاظ علي صدارة البعثة المصرية لدورة الألعاب الإفريقية المقامة بغانا 2024.

ونقل مساعد الوزير تهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لأبطال منتخبات مصارعة الذراعين والجودو على النتيجة والأداء المتميز خلال منافسات الدورة الإفريقية والأرقام التي تم تحقيقها في مختلف المسابقات.

