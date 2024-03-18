الشباب والرياضة تعلن تنظيم معارض للحرف اليدوية التراثية بالمحافظات احتفالًا بالمرأة المصرية

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنفيذ عدة معارض للحرف اليدوية والتراثية بمحافظات الجمهورية المختلفة؛ احتفالًا بعيد المرأة المصرية، وذلك من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم "الاثنين"، أنه تم تنفيذ هذه المعارض تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث أن محافظة الوادي الجديد شهدت إقامة معرضين الأول بمركز شباب "الشيخ والي" والثاني بمركز شباب "الغرغور" بقطاع الداخلة، كما أقامت محافظة الشرقية معرضها للمنتجات الحرفية وذلك بمركز شباب "التنمية الشبابية" ببلبيس، وتم عرض مخرجات الورش الحرفية التي نفذتها فتيات وسيدات أندية الفتاة والمرأة بتلك المراكز.



تأتي هذه الاحتفالات بالمرأة المصرية تأكيدًا على اهتمام الدولة للارتقاء بمكانة المرأة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتزامنًا من دعم الدولة في كافة خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.